مالية الإقليم تعلن قرب استلام تمويل رواتب شهر آذار: وصل لمراحله النهائية

2025-03-23 14:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن قرب استلام تمويل رواتب شهر آذار لعام 2025.

وذكرت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان ببيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الفريق الفني المسؤول عن استلام تمويل رواتب شهر آذار 2025 قد وصل إلى المراحل النهائية من إجراءاته".

وأضافت، أن "الفريق يتواجد منذ خمسة أيام في مدينة بغداد بالتعاون مع دائرة الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية الفيدرالية بهدف إتمام إجراءات إرسال الرواتب".

وأشارت الى، أن "جميع الإجراءات المتعلقة بالتمويل وصلت إلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن يتم إيداع تمويل رواتب شهر آذار في الحساب المصرفي للوزارة في إقليم كردستان في القريب العاجل".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام كردية، اول امس الجمعة، أن وزارة المالية الاتحادية تعتزم إطلاق تمويلات رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر آذار الجاري منتصف الأسبوع المقبل ما لم يحصل خلل في القوائم.

وقالت تلك الوسائل إن "موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية مستمرون في الدوام الرسمي رغم العطلة، من أجل تدقيق قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر آذار الجاري تمهيداً لاستكمال إجراءات التمويل".

وأوضحت أن "الوزارة ستنتهي من تمويل رواتب بقية المحافظات بنهاية الاثنين المقبل، وستباشر في اليوم الذي يليه بتمويل رواتب موظفي الإقليم ما لم يحصل طارئ أو لم يكن هناك خلل في القوائم".