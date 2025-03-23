"اختيار الضغط".. الكهرباء ستتوفر في دهوك بشكل مستمر

2025-03-23 14:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن إجراء اختبارضغط على شبكات الكهرباء في مركز محافظة دهوك، حيث سيتم توفيرها بشكل مستمر.

وقالت الوزارةفي بيان ورد لوكالة شفق نيوز، غنه "ابتداءً من ظهر يوم الأحد ولمدة 72 ساعةمتواصلة، سيتم توفير الكهرباء، وذلك في اختبار ضغط على الشبكات".

وأضافت "الاختباريهدف إلى تحديد المشكلات في شبكتي النقل والتوزيع، تمهيدًا لتحسين الخدمة"،مبينة أنه "من المقرر أن تشمل هذه الاختبارات في المراحل المقبلة أقضية أخرىضمن محافظة دهودك".

وكان رئيسالحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، أعلن في 9 آذار/ مارس الحالي، أن وزارةالكهرباء باشرت في تنفيذ مشروع "النور = روناكي" لأول مرة بالمحافظة بعداربيل والسليمانية.

وقال تتر فيمؤتمر صحفي في حينها، إنه "تمت المباشرة بتنفيذ مشروع (النور) في محافظة دهوكلإمداد الطاقة للمشتركين في الحصول عليها على مدار 24 ساعة".

وأردف بالقول:قد شرعنا فعلا بهذا المشروع بقضاء العمادية، وسوق دهوك، وفي العديد من البيوت داخلالمحافظة، مؤكدا ان هذا المشروع أقل تكلفة ومشاكل وافضل من الناحية الصحيةوالبيئية إذا ما تمت مقارنته مع المولدات الاهلية.

وكانت حكومةإقليم كوردستان قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، عن مشروع (النور =روناكي) بهدف القضاء على مشاكل الكهرباء التي عانت منها الإقليم لعقود من الزمن.