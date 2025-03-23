ضبط (183) كغم من المخدرة والقبض على المتاجرين بها في بغداد

2025-03-23 14:20:01 - المصدر: واع

بغداد - واعتمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الأحد، من ضبط (183) كغم من المخدرات والقبض على المتاجرين بها في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بإيلاء ملف مكافحة المخدرات الأهمية القصوى وبإشراف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ووفقاً لقرارات قضائية صادرة من محكمة تحقيق الكرخ الأولى ومتابعته المباشرة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ من ضبط (183) كيلو غراماً من المواد المخدرة والقبض على المتاجرين بها في بغداد".وتابعت أنه "تم تفكيك إحدى شبكات تجارة المخدرات في بغداد والتي تتكون من (21) متهماً وضبطت بحوزتهم (183 كغم) من مادة المارجوانا ومواد مخدرة أخرى داخلة من خارج البلاد وتم إيداع المتهمين التوقيف بجريمة تجارة المخدرات".