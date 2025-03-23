"بغداد اليوم" تنشر إجابات الكروي.. الأقاليم النيابية تعلق على جلسة استجواب رئيس مجلس ديالى

2025-03-23 14:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الأقاليم النيابية، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، عن رأيها بشأن جلسة استجواب رئيس مجلس ديالى عمر الكروي.

وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس اللجنة خالد حسن السامرائي، وردت لـ"بغداد اليوم"، فأنه "استنادا لكتابكم بالعدد 4/1310 في 20/30/2025، والمتضمن بيان الرأي القانوني بخصوص توجه مجلسكم لعقد جلسة استجواب الرئيس مجلس المحافظة والذي سبق وأن تم إصدار قرار بإقالته وتم الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية المختصة والتي أصدرت قرار ولائي بإيقاف الإقالة لحين البت بموضوع الطعن المقدم من قبل رئيس المجلس وحسب الدعوى الوارد ذكرها في كتابكم المشار اليه أنفا".

وأضاف انه "ومن الناحية القانونية فإن رئيس مجلسكم يستمر بممارسة عمله لحين صدور قرار في الدعوى عليه وحسب ما ترى اللجنة فإنه لا يوجد سند قانوني لعقد جلسة استجواب المحاسبة رئيس المجلس وفقا للأمور التي أوردتها المادة / ثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل وان على مجلسكم انتظار نتيجة دعوى الطعن المقامة لدى المحكمة المختصة".

هذا وحصلت "بغداد اليوم" على وثائق تتضمن إجابات رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي.

وادناه نص الوثائق:





















