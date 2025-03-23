السوداني يوجه بإعداد خطط لإصلاح مصرفي الرافدين والرشيد وفق المعايير الدولية

2025-03-23 14:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، بضرورة إعداد خطط لإصلاح مصرفي الرافدين والرشيد وفق المعايير.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لـ السوداني، تلقته "بغداد اليوم"، "إنه عقد اجتماعا مع مصرفي الرافدين والرشيد وبحضور شركة ارنست ويونغ، لغرض اجراء الاصلاحات ومتابعتها، ومراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي، الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفي الرافدين والرشيد، كما شدد السوداني بضرورة إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، واهداف الاصلاحات المصرفية".

وبحسب البيان، "جرى مناقشة ملف الديون الخاصة بالمصرفين، وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما، كما وجه السوداني، باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام ادارتيهما بوضع الستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح".

ونوقش في الاجتماع، إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول، الذي جرى إقراره في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد.

كما قدمت شركة ارنست ويونغ تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول.