برشلونة يرصد نجم إيطاليا.. هل سينجح في استقطابه؟

2025-03-23 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وجه نادي برشلونة أنظاره إلى نجم منتخب إيطاليا ساندرو تونالي، سعيا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت وسائل إعلام، "يراقب برشلونة عن كثب، ساندرو تونالي متوسط ميدان نيوكاسل"، موضحةً أن "أندريا مانشيني، نجل روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا والسعودية السابق، الذي يعمل ضمن كشافي البارسا، هو من يتولى مهمة مراقبة اللاعب".

وأشارت إلى أن "مانشيني الصغير يقدم للنادي متابعة دقيقة لأداء اللاعب، وتشير التقارير حتى الآن إلى نتائج إيجابية للغاية"، مبينةً أن "اهتمام النادي الكتالوني بضم تونالي يعود إلى 5 مواسم سابقة، إلا أنه لم يقدم أي عرض رسمي لضمه".

وانضم ساندرو تونالي إلى نيوكاسل، من ميلان، مقابل 58 مليون جنيه إسترليني، لكنه تعرض لعقوبة إيقاف لمدة 10 أشهر بسبب قضية تتعلق بالمراهنات.

ومع ذلك، تمكن اللاعب الإيطالي من فرض نفسه على التشكيل الأساسي.

المصدر: وكالات