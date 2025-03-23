2025-03-23 15:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة ديالى، يوم الأحد، على عدم القناعة بأجوبةرئيسه عمر الكروي خلال جلسة استجوابه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في المحافظة، إن "مجلس ديالى صوت بالاغلبية المطلقة،بحضور 11 عضوا على عدم القناعة بأجوبة رئيس المجلس عمر الكروي".

وأضاف أنه"تم رفع الجلسة، وستعقد جلسة ثانية لإقالة عمر الكروي من منصبه واختيار بديلاعنه".

وعقد المجلسجلسة جديدة، بعد رفع الأولى مباشرة، وصوت فيها على إقالة الكروي من منصبه، بعدد 12 عضوا.

ووفقا لمراسلنا،فقد فتح المجلس باب الترشيح لمنصب المحافظ، لاختيار خليفة للكروي.

وكانت لجنةالأقاليم في البرلمان العراقي، أكدت يوم الأحد، أن جلسة استجواب رئيس مجلس محافظةديالى "غير قانونية"، وبينت في بيان لها أن رئيس المجلس مستمر في أداءمهامه لحين صدور قرار المحكمة بشأن الطعن المقدم ضد قرار إقالته.

وشهدت جلسةالاستجواب التي عقدت اليوم، مشادة بين رئيس مجلس ديالى عمر الكروي ومستجوبه تركيجدعان العتبي، حيث اتهم الاخير الكروي بالتزوير في احدى قرارات المجلس السابقة.