أمانة بغداد تطلق حملة لازالة مشوهات الكتابة على الجدران

2025-03-23 15:35:06 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت امانة بغداد، اليوم الأحد، اطلاق حملة لازالة مشوهات الكتابة على الجدران واعلانات واعادة طلاءها من جديد .وقالت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) انها "اطلقت حملة جديدة من خلال لجنة الذوق العام باشراف مدير عام العلاقات والاعلام محمد الربيعي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية وتوجيهات امين بغداد ووكلاء امانة بغداد ، لازالة مشوهات الكتابة على الجدران واعلانات (كرين للاجرة) واعادة طلاء تلك الجدران من جديد" .واضاف البيان انه " تم استدراج احد المخالفين من خلال تجربة اجتماعية، وتوجيه انذار أخير له وتعريفه بالغرامات التي سيتعرض لها ، ضمن خطوة جديدة تم تفعيلها بالتعاون مع القوات الامنية للمحافظة على جمال العاصمة وعدم تعرضها للتشوه ".واوضح البيان ان "هذه الحملات والتجربة انطلقت بدءاً من بلدية الدورة ، سيتم اعمامها في عموم قواطع الدوائر البلدية" .