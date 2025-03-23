إنقاذ شابين تعرضا "للنحر والطعن" في بغداد

2025-03-23 15:35:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت طوارئ مستشفى الزعفرانية العام، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من إنقاذ اثنين من الشباب اصيبا بالسكاكين بعد تعرضهما للنحر والطعن في بغداد.

وقال مدير المستشفى الدكتور علي ستار جمعة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "طوارئ المستشفى استقبلت في وقت متأخر من الليل اثنين من الشباب تعرض احدهما للنحر من الرقبة والأخر للطعن في منطقة الصدر خلال تعرضهما للسرقة".

وأضاف أن "الفرق الطبية تمكنت من خلال العمليات الصغرى والاسعافات الأولية من انقاذ الشابين، وتكللت بالنجاح دون ان يفقدا حياتهما".