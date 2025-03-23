بالمناطق النائية والفقيرة.. مستشار حكومي: خطة شاملة لتوسيع مشروع التغذية المدرسية

2025-03-23 16:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التربية والتعليم، عدنان السراج، اليوم الأحد، عن خطة لتوسيع مشروع التغذية المدرسية بالمناطق النائية والفقيرة.وقال السراج لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع التغذية المدرسية قائم، وأن مكتب رئيس الوزراء، أناط هذه القضية بوزارة التربية"، لافتاً الى أن "وزارة التربية تقوم بجهود كبيرة لتوسيع دائرة المدارس المشمولة بالتغذية المدرسية".وأضاف أن "المشروع يشمل المناطق النائية والفقيرة التي تم شمولها بشكل كامل خلال الموسم الدراسي الحالي"، مبيناً أن "هناك خطة لتطوير هذا المشروع ليتم شمول جميع المدارس بالأقضية والنواحي ومراكز المحافظات بمشروع التغذية المدرسية".وأوضح السراج أن "الخطة تتضمن شمول مدارس الأقضية والنواحي بالتغذية المدرسية خلال 2026، وشمول مدارس خلال العام الدراسي 2027 -2028، وسيتم شمول المدارس في مراكز المحافظات".