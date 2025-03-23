القبض على 10 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في 3 محافظات

2025-03-23 16:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأحد، القبض على (10) متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وديالى وواسط.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "ضمن جهود قيادة قوات الحدود في مكافحة تهريب المخدرات، وبعمليات منفصلة، تمكنت مراكز شرطة جمرك الشلامجة، زرباطية، والمنذرية التابعة لمديرية شرطة الجمارك في قيادة قوات الحدود، من ضبط (10) مسافرين، بينهم (6) من جنسيات أجنبية، بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة، شملت (ميتادون، كرستال، ترياك، حشيشة، ترامادول)".

وأضافت، أنه "تمت عمليات الضبط في صالات دخول المسافرين بالمنافذ الحدودية، حيث عُثر على المواد المخدرة مخبأة بطرق مختلفة"، مشيرة الى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات".