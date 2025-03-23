في 3 محافظات.. القبض على 10 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة

2025-03-23 16:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قوات الحدود، اليوم الاحد (23 آذار 2025)، عن القاء القبض على (10) متهمين بحوزتهم مواد مخدرة في البصرة وديالى وواسط.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "تمكنت مراكز شرطة جمرك الشلامجة، زرباطية، والمنذرية التابعة لمديرية شرطة الجمارك في قيادة قوات الحدود، من ضبط (10) مسافرين، بينهم (6) من جنسيات أجنبية، بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة، شملت (ميتادون، كرستال، ترياك، حشيشة، ترامادول)".

وأضاف البيان، ان "عمليات الضبط تمت في صالات دخول المسافرين بالمنافذ الحدودية، حيث عُثر على المواد المخدرة مخبأة بطرق مختلفة".

وتابع، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات".