2025-03-23 17:00:05 - المصدر: الطاقة

أعلن العراق التزامه بخطّته لزيادة طاقة إنتاج النفط إلى أكثر من 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2029، بحسب تصريحات وكيل وزارة النفط لشؤون الاستكشاف والاستخراج، باسم محمد خضير. وبحسب تقارير اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، صرّح وكيل الوزارة بأن بغداد تستهدف تحقيق هذه الهدف من خلال التنقيب عن النفط الخام، وزيادة أنشطة …

إقرأ: العراق يعلن موعد زيادة إنتاج النفط إلى 6 ملايين برميل يوميًا على منصة الطاقة



