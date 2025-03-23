نفط البصرة: مساران لاستثمار الغاز

2025-03-23 17:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلنت شركة نفط البصرة، التابعة لوزارة النفط، اليوم الأحد، عن انتهاجها لمسارين للاستثمار في الغاز، مشيرة إلى أنه تم استثمار أكثر من 1150 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في مشاريع غاز البصرة.وقال مدير عام شركة نفط البصرة، باسم عبد الكريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شركة نفط البصرة تقوم بإنتاج الغاز المصاحب للنفط، حيث يوجد مساران للاستثمار في الغاز: الأول مع شركة غاز البصرة لاستثمار الغاز".وأضاف، "اما المسار الثاني في استثمار الشركات الوطنية مع شركة غاز الجنوب"، منوهاً بأنه "تم استثمار أكثر من 1150 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في مشاريع غاز البصرة، بالإضافة إلى استثمار أكثر من 180 مليون قدم مكعب قياسي بالتعاون مع غاز الجنوب".وأشار إلى، أنه "في وقت سابق تم توقيع اتفاقية المبادئ واتفاقية سرية المعلومات مع شركة Halliburton الأمريكية لتطوير حقل نهر عمر وحقل السندباد، وبعد توقيع هذه الاتفاقية، تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة ووضع نموذج فني واقتصادي لتطوير هذه الحقول"، مؤكداً "خلال أشهر قليلة سيتم توقيع العقد مع شركة Halliburton الأمريكية".واختتم قائلاً: "بحلول عامي 2028 و2029، لن يكون هناك غاز محروق في حقول نفط البصرة، حيث يجري العمل على تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية لاستثمار كل الغاز الموجود في الحقول".