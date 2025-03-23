خلال شهر.. السيارات العاملة بالغاز في العراق استهلكت 29 مليون لتر

2025-03-23 18:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت شركة توزيع المنتجات النفطية العراقية، يوم الأحد، عن استهلاك29 مليون لتر، من الغاز السائل للسيارات خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، وذلك بعدأن كشفت وزارة النفط عن ارتفاع أعداد السيارات العاملة بالغاز في بيان سابق.

وقال مدير عامالشركة حسين طالب عبود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكميات المستهلكةمن غاز السيارات LPG خلال شباط الماضي بلغتأكثر من 29 مليون لتر من منافذ شركتي التوزيع وتعبئة الغاز، البالغ عددها 127منفذا، منها 74 منفذاً تابعاً لشركة التوزيع، و53 منفذاً تابعاً لشركة تعبئة الغاز".

من جانبه، أشار مديرهيئة التجهيز فلاح هاشم، في ذات البيان، إلى "تكثيف الجهود من أجل زيادةأعداد منافذ غاز المركبات في المحطات الحكومية والأهلية"، مؤكداً بأن "العملجارِ لإفتتاح منافذ أخرى جديدة".

وكانت وزارةالنفط العراقية، أعلنت في 19 من الشهر الحالي، أن عدد المركبات التي تعمل بالغازالسائل، بلغت أكثر من 70 ألف مركبة، فيما أشارت إلى تبسيط إجراءات إضافة منظومةالغاز للمركبات.

ونقلت الوزارة،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن المدير العام للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغازأنمار علي حسين، أن "أعداد المركبات التي تستخدم وقود الغاز ارتفعت إلى الضعفخلال عمر الحكومة الحالي".

وأضاف حسين،بحسب البيان، أن "ذلك يأتي تنفيذاً للبرنامج الحكومي والمتابعة المستمرة مننائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني"، مبينا أن"مشروع اضافة منظومات الغاز للسيارات يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين،وذلك لما يتمتع به من مزايا إيجابية وبيئية واقتصادية ودرجة أمان عالية".

وتابع أن"معدلات السيارات التي تعمل بوقودالغاز السائل بلغت أكثر من 73 ألف سيارة في العراق، بعد ان كانت اعدادها عند تسلمالحكومة لا تتجاوز 32 الف سيارة"، مؤكدا أن "الانتاجية الخاصة بالشهرالماضي لإضافة المنظومات، بلغت 1413 منظومة، تمت إضافتها داخل الورش الفنيةالمنتشرة في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "الشركة قامت بتبسيط الاجراءاتالخاصة بإضافة المنظومات عبر اعتماد التسجيل الإلكتروني ورابط التقديم على منصةأور الإلكترونية الحكومية".