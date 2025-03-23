2025-03-23 18:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، (23 آذار 2025)، عن تفاصيل المؤتمر التقديمي لمباراة العراق وفلسطين.

وقال اتحاد الكرة، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "يُعقد يوم غدٍ الاثنين في الساعة الرابعة والنصف (16:30) بفندق هيلتون بالعاصمةِ الأردنية عمّان المؤتمرُ الصحفيّ الخاصّ بمدربِ منتخبنا الوطنيّ خيسوس كاساس والمتعلق بمواجهةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفلسطيني ضمن الجولةِ الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026".

وأضاف البيان كما "سيكون إلى جانبِ كاساس لاعب المنتخب الوطنيّ علي جاسم المحترف في صفوفِ فريق الميره ستي الهولندي".

ويحل منتخب العراق مساء الثلاثاء المقبل، ضيفًا على نظيره الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب العراق قبل المباراة، المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن الأردن الوصيف، فيما يتصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب برصيد 15 نقطة.

ويتذيل على الجانب الآخر منتخب فلسطين جدول المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب الكويت صاحب المركز الخامس.