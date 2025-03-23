السوداني يؤكد حرص الحكومة على دعم القوات الأمنية

2025-03-23 20:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شارك رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (23 آذار 2025)، الضباط والمقاتلين في مقرّ قيادة العمليات الخاصة بجهاز مكافحة الإرهاب، مائدة إفطار شهر رمضان.

واستذكر السوداني بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "بطولات وتضحيات جهاز مكافحة الإرهاب البطل، الذي كان النواة الأولى لقيادة العمليات الخاصة التي نفذت عمليات نوعية مازالت مستمرة بالقصاص من الإرهابيين، مشيداً بالعملية التي تمكنت فيها قوات الجهاز من القصاص من الإرهابي المدعو أبو خديجة، والتي تفتخر بها جميع المؤسسات الأمنية".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "حرص الحكومة على دعم القوات الأمنية،" مشيراً إلى أن" التقييمات الدولية للجهاز خير دليل على مكانته، ومهمتنا الحفاظ على هذه المرتبة، مع الجهوزية والاستعداد والتخطيط الدائم لمواجهة ما تبقى من فلول وخلايا داعش المندحرة، ولتحقيق الغرض الذي شُكل من أجله الجهاز وهو مواجهة الإرهاب".

وشدد السوداني، على "ضرورة ضمان حقوق عوائل الشهداء وحصولهم على جميع مستحقاتهم، والتواصل مع ذويهم في كل مناسبة، وهو جزء بسيط من الوفاء لهذه التضحيات الغالية، كما شدد على رعاية جرحى الجهاز، وتجاوز أي معوقات تعطل الحصول على استحقاقهم".

وقال: "تضحيات الجهاز وتصديه للإرهاب بالمشاركة مع بقية الأجهزة الأمنية أكسبته خبرة عالية، وتقدم الصفوف الأولى في قوات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، ونريد من قيادة جهاز مكافحة الإرهاب الاهتمام بالمنتسبين من خلال تأمين الحقوق والسكن، وفي تنفيذ الواجبات".

وأضاف "الحكومة تعمل على توفير المستلزمات المعيشية والتجهيزات؛ لكي يكون المنتسب قادراً على تنفيذ المهام الموكلة إليه بالشكل المطلوب" مؤكدا، ان "جهاز مكافحة الإرهاب قطع شوطاً مهماً في تأمين سكن لمنتسبيه، وسيتم توزيع قطع أراضٍ سكنية مخدومة قريباً في النهروان".



