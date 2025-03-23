2025-03-23 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصلَ مساء الأحد وفدُ المنتخب العراقي لكرةالقدم، إلى العاصمةِ الأردنية عمّان، وذلك تحضيراً لمُواجهةِ نظيره الفلسطينيّ يومالثلاثاء المُقبل ضمن الجولةِ الثامنة للتصفياتِ الآسيويّة المؤهلة لمونديال 2026.

ورافق الوفد العراقيّ رئيسُ الاتحاد العراقيِ لكرة القدمعدنان درجال، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار، والنائب الثاني يونس محمود،إلى جانب عضو المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد أحمد الموسوي، والأمين العامّ لاتحادِالكرة محمد فرحان.

وكان في استقبالِ الوفد العراقيّ ممثلو سفارة جمهوريةالعراق في المملكةِ الأردنية الهاشمية، وفي مقدمتهم المستشارُ أحمد الخالدي،إضافةً إلى عددٍ من أبناءِ الجالية العراقيّة المتواجدة في عمان، وكم من الجماهيرالمؤازرةِ والحاضرة من أماكنَ متفرقةٍ دعماً وإسناداً لأسُود الرافدين.

ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخبُ العراقي، يوم غد الاثنينوحدةً تدريبيةً رسميةً في الساعة الثامنة و النصف مساءً في ستاد عمان الدوليّ الذييحتضن المواجهةَ يوم الثلاثاء في الساعة التاسعة والربع مساءً (21:15).

على صعيدٍ متصلٍ، يعقدُ يوم غدٍ الاثنين في الساعةِالرابعة والنصف (16:30) المؤتمرُ الصحفيُّ الخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوسكاساس، وسيكون إلى جانبه اللاعب علي جاسم.