الغراف يتعادل مع الكاظمية ويواصل تصدره للدوري الممتاز

2025-03-23 20:30:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز، انتهت مباراة فريق الغراف مع نظيره نادي الكاظمية بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكاظمية بالعاصمة بغداد. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد مدرب فريق الغراف، مؤيد طعمة، أن الفريق قدم أداءً جيداً رغم إضاعة العديد من الفرص...

