أبورغيف يؤكد اهمية تعزيز التعاون بين هيأة الإعلام والاتصالات ووزارة التجارة، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة

2025-03-23 20:30:30 - المصدر: هيئة الإعلام والاتصالات

سعد محمد الكعبي

أكد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، د. نوفل أبورغيف على ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئة ووزارة التجارة، لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة، ودعم التحول الرقمي في قطاع التجارة بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال ابو رغيف ، ، في مقر الهيأة ببغداد، الوكيل الإداري لوزارة التجارة، ستار الجابري، والذي بدوره قدّم تهانيه بمناسبة تسلم الدكتور أبورغيف مهامه رسمياً في رئاسة الهيأة..

وناقش الجانبان خلال اللقاء ، التعاون لحماية منصات التجارة الإلكترونية من الهجمات ، وتطوير آليات لرصد الاحتيال الإلكتروني المرتبط بالإعلانات التجارية، بما يضمن تعزيز مصداقية التعاملات الرقمية وحماية المستهلكين من التلاعب التجاري..

كما شددا على ضرورة تنظيم التجارة عبر المنصات الرقمية الكبرى، والعمل على ضبط إعلانات المنتجات والخدمات على هذه المنصات، من اجل منع التضليل التجاري وضمان الامتثال للمعايير القانونية، اضافة إلى التأكيد على أهمية التزام المنصات التجارية بقوانين حماية البيانات، ومنع استغلال بيانات المستخدمين لأغراض تجارية دون إذن مسبق، بما يحقق التوازن بين حماية خصوصية المستهلك وتشجيع التجارة الرقمية الموثوقة.