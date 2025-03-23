محافظة بغداد: 100 مشروع تربوي في جانبي الكرخ والرصافة

2025-03-23 21:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكدت محافظة بغداد، اليوم الأحد، استمرار العمل على تطوير القطاع التربوي في العاصمة، مشيرة إلى وجود 100 مشروع في هذا القطاع بجانبي الكرخ والرصافة.

وقال مدير قسم الهندسة في محافظة بغداد، حيدر كريم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد انتهاء شهر رمضان سيتم افتتاح أربع مدارس نموذجية جديدة بسعة 18 صفا لكل مدرسة، ضمن تربية بغداد الثالثة في مدينة الصدر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع والسوداني ومحافظ بغداد بضرورة إعطاء القطاع التربوي أولوية قصوى".

وأضاف، أن "نسبة الإنجاز في هذه المدارس بلغت نحو 90%"، موضحا أن" هناك 100 مشروع مدرسي قيد التنفيذ في بغداد، تشمل جانبي الكرخ والرصافة، لافتا إلى أنه" سيتم تسليم أكثر من عشر مدارس إلى وزارة التربية بعد شهر رمضان"..

وأشار إلى أن "هناك 18 مدرسة جديدة سيتم التعاقد عليها خلال الأيام المقبلة ضمن خطة المحافظة لتطوير قطاع التعليم في قضاء الزوراء (شرق القناة)، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتوفير بيئة تعليمية في العاصمة".