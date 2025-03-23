2025-03-23 22:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عبّر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد،عن سعادته وسروره، بمشاركة عدد كبير من المواطنين الكورد بـ"حماسة لا مثيللها" في احتفالية نوروز التي أُقيمت بمدينة كولن الألمانية.

وذكر بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مشاركةهذا العدد الكبير من الكوردستانيين الأعزاء وأتباع نهج الكوردايتي والوطنية في هذاالتجمع مؤشرٌ واضح على قدرة وحيوية الجاليات الكوردية في الخارج، وتثبت بأن أبناء الشعبالكوردي في خارج الوطن، يمثلون قوة كبيرة مستعدة دائماً لدعم قضية شعب كوردستانالمشروعة في المحافل الدولية وأمام الرأي العام العالمي".

وأضاف: "على الرغم من أيادٍ غير أمينة حاولت إثارةالفوضى والتخريب في احتفالية كولن، وأرادت تحريف وتشويه رسالة تجمع نوروزالجماهيري في كولن خلال تغطيته، إلا أن الصوت الحقيقي للمشاركين أحبط هذهالمحاولات التي باءت بالفشل، لتكون الغلبة والنجاح لطريق الولاء للوطن والانتماءالكوردستاني".

وثمن الزعيم الكوردي، دور جميع المخلصين على مشاركتهمبهمّة كوردية فاعلة وبروح وطنية، ونقل رسالة السلام التي يتحلى بها شعبهم إلىالعالم من خلال هذا التجمع المهيب، كما أعرب عن أمله بـ"دوام الأفراحوالمسرات وأن تطيب أعيادهم بكل خير".

وأمس السبت، احتفل أكثر من 50 ألف شخص بعيد نوروز فيمدينة كولن، وأكدت الشرطة الألمانية وجود عدة عشرات الآلاف من المشاركين، وبسببالتدفق الكبير للحشود، مضيفة أن كل شيء سار بسلام، ولم تقع أي حوادث تذكر.

ويعتبر عيد نوروز اليوم الأول للعام الشمس الكورديالجديد، واليوم التاسع لشهر آذار/ مارس حسب التقويم اليوناني أو اليوم الحاديوالعشرين من آذار/ مارس في التقويم الغربي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل معالنهار يحتفل الشعب الكوردي بهذا اليوم منذ آلاف السنين ويعتبره عيداً قومياًووطنياً.