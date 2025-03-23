2025-03-23 22:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعفى وزير الكهرباءالعراقي، زياد علي فاضل، يوم الأحد، أربعة مديرين عامين، على خلفية فشلهم فيأداء المهام الموكلة إليهم.

وجاء في وثيقة تحصلتعليها وكالة شفق نيوز، أن "وزير الكهرباء قرر إعفاء كل من (مهدي صالح مذكور،وهمام عبد المطلب، وسرمد علي جابر، وأحمد طالب محسن) من مهام عملهم كمديرين عامين في دوائر الوزارة".

وكان مجلس الوزراءالعراقي، قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، إعفاء أربعة مديرين عامينفي وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني، وكذلك إعفاء ثلاثة آخرين في أمانة بغدادمن مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التياجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد.