تفاقم إصابة مانويل نوير

2025-03-23 22:05:02 - المصدر: واع

متابعة – واعيواجه حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير، فترة غياب أطول مما كان يعتقد في البداية، بعد تفاقم إصابته في ربلة الساق، التي تعرض لها أثناء احتفاله بهدف لفريقه.كان مانويل نوير يعمل على عودته من تمزق في عضلة السمانة اليمنى عندما تعرض لانتكاسة في التدريبات أمس السبت. ووصف بايرن الإصابة بـ"رد فعل"، وقال إنه سيحتاج لفترة راحة إضافية، بينما وصفت وسائل الإعلام الألمانية اليوم الأحد أنه كان تمزقاً عضلياً آخر.وتعرض نوير 39 عاماً لتمزق عضلي لأول مرة أثناء احتفاله بهدف في المباراة التي فاز فيها بايرن على باير ليفركوزن 3-0، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، 6 مارس (آذار) الماضي.والآن يبدو أنه سيغيب عن بايرن ميونخ في مباراتيه المقبلتين بالدوري أمام سانت باولي وأوغسبورغ، فيما تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الفريق أمام إنتر ميلان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم 8 أبريل (نيسان).