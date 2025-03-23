القبض على "ارباب سوابق" وإحباط دكة عشائرية في بغداد

2025-03-23 22:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، (23 آذار 2025)، عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين، بينهم عصابة مختصة "بالسرقة" وثلاثة اخرين يرومون تنفيذ جريمة "الدكة العشائرية".

وذكر بيان لعمليات بغداد، تلقته "بغداد اليوم"، ان الأجهزة الأمنية "ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة تمارس جرائم السرقة، مكونة من شخصين اثنين وهما من (ارباب السوابق)، وثلاثة اخرين يرومون تنفيذ مايسمى بالدكة العشائرية وبالجرم المشهود وضبط الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم".

وأشار الى "اعتقال اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية وذلك ضمن مناطق (مجمع الاحسان السكني/المدائن، مدينة الصدر، حي الجهاد، التأميم، اليوسفية، البوعيثة، الفضيلية) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأضاف البيان انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".



