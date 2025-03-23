محاولة اغتيال طبيبة شرق كركوك

2025-03-23 22:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ كركوك

كشف مصدر أمني، اليوم الأحد، (23 آذار 2025)، عن حقيقة تعرض طبيبة لمحاولة اغتيال شرق محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن: "طبيبة كانت تستقل مركبة تعرضت لإطلاق نار من قبل مجهولين في زقاق سكني شرق كركوك أثناء عودتها إلى منزلها"، لافتاً إلى أن "الأضرار كانت مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وأضاف المصدر، أن "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً عاجلاً للوقوف على أسباب إطلاق النار على الطبيبة، والتأكد مما إذا كانت قد تعرضت لتهديد مسبق"، مؤكداً أنه "من المبكر بيان الدوافع الحقيقية وراء ما حصل، في انتظار انتهاء التحقيق".



