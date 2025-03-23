2025-03-23 22:36:04 - المصدر: ايشان

منحت العتبة الحسينية المقدسة، عائلات ضحايا مجزرة سبايكر، عدداً من الامتيازات في المستشفيات والجامعات التابعة لها، فيما وافقت على إقامة مزار للشهداء في موقع الحادثة الأليمة. وقال مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة فاضل عوز، في تصريح صحفي، تابعته منصة “إيشان”، إن “توجيهات صدرت من المتولي الشرعي للعتبة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، بضرورة متابعة الامور الخاصة […]

ظهرت المقالة العتبة الحسينية تمنح عائلات شهداء “سبايكر” امتيازات في مستشفياتها وجامعاتها أولاً على ايشان.



