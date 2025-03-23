تكليف مدير جديد لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية

2025-03-23 22:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الكهرباء، زياد فاضل، اليوم الأحد، (23 آذار 2025)، أمراً وزارياً بتكليف مدير جديد للمنطقة الجنوبية.

وبحسب أمر وزاري، تلقته "بغداد اليوم"، فان وزير الكهرباء قد كلف (حازم صباح حمزة) بمهام مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية بالوكالة.

وكان وزير الكهرباء، قد أعفى بوقت سابق اليوم الأحد، أربعة مديرين عامين، على خلفية فشلهم في أداء المهام الموكلة إليهم، وهم كل من (مهدي صالح مذكور، وهمام عبد المطلب، وسرمد علي جابر، وأحمد طالب محسن).

يذكر ان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته الثلاثاء الماضي، إعفاء أربعة مديرين عامين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني، وكذلك إعفاء ثلاثة آخرين في أمانة بغداد من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة بغداد.







