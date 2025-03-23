نينوى.. قطع الطرق المؤدية إلى جبل سنجار بعد اشتباكات سابقة مع "اليبشة"

2025-03-23 23:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أغلقت القوات الأمنية العراقية، مساء اليوم الأحد، الطرق الفرعيةالمؤدية إلى جبل سنجار غربي محافظة نينوى عقب مواجهات مسلحة مع قوات "اليبشة".

وقال مصدر عسكري في الفرقة 20 بالجيش العراقي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن"الإجراءات الأمنية جاءت بعد الاشتباكات الأخيرة بين القوات الأمنية وعناصرمن قوات اليبشة، والتي أسفرت عن إلقاء قنبلة يدوية على إحدى وحدات الجيش العراقي،مما استدعى رد فعل سريع لاحتواء الموقف".

وأضاف المصدر، أن "آليات عسكرية وجرافات شاركت في إغلاق الطرق عبرإنشاء سواتر ترابية، في خطوة تهدف إلى منع التنقل غير المصرح به نحو جبل سنجار،وتعزيز الأمن في المنطقة، والحيلولة دون وقوع أي تصعيد جديد".

هذا واندلعت الاشتباكات بعد قيام أحد عناصر "اليبشة" بإلقاءقنبلة يدوية على قوة من الجيش العراقي، ما دفع القوات الأمنية إلى اعتقال خمسة منعناصر الفصيل المسلح، كما تسببت هذه الحادثة في موجة احتجاجات داخل القضاء، شملتنصب خيام لاعتصام مفتوح للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

يذكر أن مصدراً عسكرياً كبيراً في قيادة عمليات غرب نينوى أكد لوكالة شفقنيوز، يوم أمس السبت، التوصل إلى اتفاق أمني في قضاء سنجار يقضي برفع خيامالمعتصمين التي كانت منصوبة منذ فترة.

وقد تكررت التوترات في سنجار في السنوات الأخيرة بسبب وجود مسلحين من قوات"اليبشة" الموالية لحزب العمال الكوردستاني الـ(PKK)، الأمر الذي أضاف تعقيداً للوضع الأمني فيالمنطقة.

ويعد جبل سنجار منطقة حيوية وإستراتيجية في غرب نينوى، ويشهد بين الحينوالآخر توترات أمنية نتيجة تداخل النفوذ بين القوات النظامية والفصائل المحلية، مايجعله بؤرة ساخنة للتطورات الأمنية.