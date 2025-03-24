الخامسة خلال 48 ساعة.. انتحار فتاة غربي بغداد لأسباب مجهولة

2025-03-24 00:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بانتحار فتاة شنقاً لأسبابمجهولة، غربي العاصمة، في ثاني حادثة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة من تولد 2006 وهي متزوجة وقامت بشنقنفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلقة بالمروحة السقفية داخل منزلها ضمن منطقةالنصر والسلام في قضاء أبو غريب، غربي بغداد، لأسباب مجهولة".

وأضافأن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدليلاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث".

ومساءيوم أمس السبت، سجلت العاصمة بغداد حالة انتحار لشاب، هي الرابع من نوعها خلال أقلمن 24 ساعة.

وأخبرمصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "شاباً تولد 2006 أقدم على الانتحار بشنقنفسه بواسطة حبل ملفوف على رقبته داخل منزله ضمن منطقة سبع قصور شرقي بغداد، وسطظروف غامضة".

وفيوقت سابق من يوم أمس (السبت)، أفاد مصدر أمني، بانتحار شاب تولد 2001، عبر شنقنفسه بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزله في منطقة الشرطة الرابعة فيبغداد.

يشارإلى أن مصدراً أمنياً، أفاد يوم أمس الأول الجمعة لوكالة شفق نيوز، بأن فتاة تولد2006 أقدمت مساء على الانتحار بشنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) داخل غرفةمنزلها ضمن مدينة الصدر، دون معرفة الأسباب.

ويومأمس الأول أيضاً، سجلت بغداد، محاولة انتحار فاشلة لشاب أطلق النار على نفسه منسلاح نوع (مسدس) ضمن منطقة حي الجهاد.