منتخبنا الوطني لكرة السلة يحجز بطاقة التأهل لكأس آسيا بعد فوزه على البحرين

2025-03-24 00:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة ، اليوم الاحد ، إلى نهائيات آسيا بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 72/85 نقطة .وقدم منتخبنا واحدة من افضل مبارياته التصفيات النهائية المقامة في العاصمة البحرينية المنامة ، ونجح في تخطي منافسه في الفترة الاولى بفارق 7 نقاط 27/30 نقطة ، وعزز منتخبنا تقدمه في الفترة الثانية إلى 18 نقطة ( 35/53 ) .وحاول لاعبو البحرين العودة من جديد لأجواء المباراة ونجحوا في تقليص الفارق إلى 11 نقطة 60/71 نقطة ، فيما نجح لاعبونا في الفترة الثانية من ادارة المباراة بنجاح برغم الأخطاء العديدة المرتكبة لينهي منتخبنا النتيجة لصالحه بفارق 13 نقطة ( 72/85 ) .