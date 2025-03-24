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منتخبنا الوطني لكرة السلة يحجز بطاقة التأهل لكأس آسيا بعد فوزه على البحرين

منتخبنا الوطني لكرة السلة يحجز بطاقة التأهل لكأس آسيا بعد فوزه على البحرين
منتخبنا الوطني لكرة السلة يحجز بطاقة التأهل لكأس آسيا بعد فوزه على البحرين
2025-03-24 00:35:02 - المصدر: واع
بغداد - واع 
تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة ، اليوم الاحد ، إلى نهائيات آسيا بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة 72/85  نقطة  . 
وقدم منتخبنا واحدة من افضل مبارياته التصفيات النهائية المقامة في العاصمة البحرينية المنامة ، ونجح في تخطي منافسه في الفترة الاولى بفارق 7 نقاط 27/30 نقطة ، وعزز منتخبنا تقدمه في الفترة الثانية إلى 18 نقطة ( 35/53 ) .
 وحاول لاعبو البحرين العودة من جديد لأجواء المباراة ونجحوا في تقليص الفارق إلى 11 نقطة 60/71 نقطة ، فيما نجح لاعبونا في الفترة الثانية من ادارة المباراة بنجاح برغم الأخطاء العديدة المرتكبة لينهي منتخبنا النتيجة لصالحه بفارق 13 نقطة ( 72/85 ) .



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