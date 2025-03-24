السلة العراقية تتأهل لكأس آسيا على حساب البحرين

2025-03-24 00:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حجز المنتخب العراقي لكرة السلة بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأسالعالم، مساء اليوم الأحد، بعد فوزه على المنتخب البحريني بنتيجة 85-72 في مبارياتالملحق المؤهلة لكأس آسيا في السعودية 2025.

وكانالمنتخب العراقي لكرة السلة، خسر أول أمس الجمعة، أمام نظيره الهندي بنتيجة 97-77نقطة ضمن مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.

ولعبالمدرب الصربي فازلين ماتيتش، بتشكيلة لاعبي المنتخب العراقي، تألفت من: إيهابحسن، وذوالفقار فاضل، وعلي مؤيد، ومحمد صلاح، وحسان علي، وريكان عثمان، وكرارحمزة، وعبد الله حيدر، وعباس هادي، وعلي حاتم، ومراد علي، وديماريو مايفيلد.