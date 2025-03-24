النفط يفوز على القاسم بهدف قاتل في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق

2025-03-24 00:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق النفط على ضيفه القاسم، مساء اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة منالجولة 23 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد عند الساعة التاسعة والربع مساءً.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل النفط هدفهالوحيد عن طريق اللاعب حسام جادالله في الوقت القاتل بالدقيقة 90+2.

ورفعفريق النفط رصيد للنقطة 33 بالمركز التاسع، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 32بالمركز العاشر.