السوداني: قصة الشهيد البطل حارث السوداني تستحق التوثيق ليطلع عليها العالم

2025-03-24 00:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، (23 آّذار 2025)، أن قصة الشهيد البطل حارث السوداني تستحق التوثيق".

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني استقبل "عائلة الشهيد البطل حارث عبد علي السوداني، الذي تمكن من اختراق عصابات داعش الإرهابية، ونخبة من كادر مسلسل (النقيب) الذي جسد سيرة الشهيد، وهم بطل العمل والمؤلف والمخرج، ولجنة منحة دعم الدراما التلفزيونية".

وأكد السوداني، أن "قصة الشهيد البطل حارث السوداني تستحق التوثيق ليطلع عليها العالم، ويفخر به جميع العراقيين؛ لما قدمه من تضحية وفداء من أجل أن ننعم بالأمن والاستقرار".

وأشار إلى "دور الدولة في إبراز بطولات ومظلومية العراقيين، سواء قبل العام 2003 أثناء مقارعتهم للدكتاورية، أو بعدها في مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً ضرورة الاستمرار في نهج توثيق بطولات العراقيين وقصص أبناء القوات الأمنية وعرضها أمام الأجيال، وأن يكون مسلسل (النقيب) انطلاقة لأعمال ممنهجة توثق مثل هذه البطولات التي نفخر بها".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء "بعمل لجنة منحة دعم الدراما وكادر مسلسل (النقيب) لدورهم المهني في صناعة هذا العمل،" مؤكداً "حرص الحكومة على حفظ تضحيات العراقيين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم، من خلال بناء الدولة وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتثيبت الأمن والاستقرار في أرجاء وطننا الحبيب".