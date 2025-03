2025-03-24 02:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أحيا جمع من المؤمنين في مدينة الناصرية ليلة القدر المباركة بالصلاة والدعاء في جامع الشيخ عباس الكبير، حيث توافد المصلون من مختلف الأحياء لأداء العبادة في هذه الليلة الفضيلة، وقد أمَّ المصلين سماحة الشيخ أسامة الناصري .انتهى.

