بالصور: مساجد وحسينيات قلعة سكر تكتظ بالمصلين لإحياء ليلة القدر

2025-03-24 02:25:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصريةأحيا العشرات من أبناء قضاء قلعة سكر ليلة القدر المباركة من خلال أداء الدعاء والصلاة في مساجد وحسينيات قلعة سكر شمال مدينة الناصرية. وقد امتلأت المساجد والحسينيات بالمصلين الذين توشحوا بعبق العبادة والدعاء، داعين الله أن يتقبل منهم أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم في هذه الليلة العظيمة.انتهى.

