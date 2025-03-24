شبكة الإعلام تحتفي بالأعمال الدرامية الخاصة بمنحة رئيس الوزراء

2025-03-24 02:35:16 - المصدر: واع

بغداد -واع - احمد الفراجيأقامت شبكة الإعلام العراقي، أمسية رمضانية احتفاء بالأعمال الدرامية الخاصة بمنحة رئيس الوزراء للدراما التلفزيونية للموسم الرمضاني الحالي ..وقال رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي في كلمة له خلال الحفل حضرته وكاة الانباء العراقية (واع)، "نشكر رئيس الوزراء على دعمه لشبكة الإعلام العراقي ودعمه لمسيرة الدراما في العراق "، لافتا الى ان "رئيس الوزراء كان داعما لشبكة الاعلام العراقي حيث اوعز لوزارة المالية باعادة مبالغ شبكة الاعلام المخصصة للدراما وللرياضة الخاصة بنقل دوري كرة القدم، بالاضافة الى المنحة الخاصة بالدراما".وأضاف، ان "هناك خطط وضعت بين رئاسة شبكة الاعلام العراقي ومجلس الامناء ك لانتاج الدراما على مدار العام وليس في موسم رمضان فقط ، لكي تكون هناك اعمال مستمرة للفنانين والشركات على مدار السنة"، معربا عن "شكره للجنة الدراما وللجنة منحة رئيس الوزراء والفنانين الذين ساهموا في إنجاح هذا الموسم الرمضاني".واشار الى ان "هذه الدراما خلقت مسارا واضحا لشبكة الاعلام العراقي بانها تمثل جميع العراقيين وتعكس مشاعرهم وتضحياتهم، وتجعلها اقرب وجدانيا الى المواطن العراقي كما حصل في مسلسل النقيب "، مجددا "شكره لجميع المساهمين بنجاح الموسم الرمضاني ".من جانبه، قال رئيس مجلس الأمناء ثائر الغانمي خلال الأمسية حضرها مراسل(واع)، ان "ما عرضته شاشات شبكة الإعلام العراقي كان مبعث سعادة وسرور وفخر وامتنان لهذا الإبداع الذي صنعته اقلام الكتاب ووثقته عدسات المصورين ونفذه جهد العاملين في كل المفاصل وكل العناوين".واثنى الغانمي، على "دور لجنة منحة رئيس الوزراء لدعم الدراما والفنان محمود ابو العباس ورئيس لجنة الدراما في الشبكة وديع نادر ، حيث تحملوا الضغط الكبير ونالوا ربما من النقد اللاذع "، مضيفا: "نحن في شبكة الإعلام العراقي كنا معهم شركاء نجاح وكنا اهل لهذا التحدي من اجل ان نرفع اسم العراق في سماء الإبداع والتميز ".كما اعرب عن "شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي لم يتاخر للعام الثاني على التوالي في دعم الدراما العراقية بما تحتاجه من اجل تخليد تضحيات العراقيين الأبطال وايضاً من اجل تعزيز الذاكرة العراقية بما تستحق".بدوره نقل مستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية عارف الساعدي خلال الامسية، "تحيات رئيس الوزراء وتقديره وشكره لما انجزته الدراما العراقية هذا العام سواء ما ظهر على شاشات شبكة الاعلام العراقي او الفضائيات الاخرى".واضاف ان "هناك توجه في رئاسة الوزراء باستمرار منحة الدراما لاسيما بعد النجاح الذي تحقق هذا العام في الدراما العراقية "، مشددا على ضرورة ان تقف هذه الدراما بمواجهة كل الاعمال ذات المحتويات الهابطة من خلال انتاج عمل فني يرد على كل من يسيء لحركة الفن والدراما بالعراق وهذا ما حققته منحة رئيس الوزراء للدراما ".واشار الى ان "شبكة الاعلام العراقي لم تقصر في عملها فقد فتحت ابوابها اداريا وقانونيا ، حيث ذلل رئيس الشبكة ورئيس مجلس الامناء كل الصعوبات من اجل انجاح المهمة "، مبينا "اننا مقبلون على مواسم اخرى اكثر بهجة وتقديرا لرموز شهداءنا".







