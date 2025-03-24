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إسبانيا تهزم هولندا وتضرب موعداً مع فرنسا في نصف نهائي البطولة الأوروبية

إسبانيا تهزم هولندا وتضرب موعداً مع فرنسا في نصف نهائي البطولة الأوروبية
إسبانيا تهزم هولندا وتضرب موعداً مع فرنسا في نصف نهائي البطولة الأوروبية
2025-03-24 02:50:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
تأهل منتخب إسبانيا للدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بالفوز بركلات الترجيح (5-4)، على هولندا بعد مباراة ماراثونية.

وسجل لإسبانيا: ميكيل أويارزابال "هدفين"، ولامين يامال في الدقائق (8، 67، و103)، بينما أحرز لهولندا: ممفيس ديباي، إيان ماتسن وتشافي سيمونز بالدقائق (54، 79، و109).

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل (2-2)، وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل (3-3)، ليكون مجموع المباراتين (5-5) حيث أن مباراة الذهاب في هولندا انتهت بالتعادل (2-2).

وسيواجه الماتادور في الدور نصف النهائي، منتخب فرنسا بيونيو/حزيران المقبل.



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