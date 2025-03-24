2025-03-24 02:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتأهل منتخب إسبانيا للدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بالفوز بركلات الترجيح (5-4)، على هولندا بعد مباراة ماراثونية.وسجل لإسبانيا: ميكيل أويارزابال "هدفين"، ولامين يامال في الدقائق (8، 67، و103)، بينما أحرز لهولندا: ممفيس ديباي، إيان ماتسن وتشافي سيمونز بالدقائق (54، 79، و109).وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل (2-2)، وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل (3-3)، ليكون مجموع المباراتين (5-5) حيث أن مباراة الذهاب في هولندا انتهت بالتعادل (2-2).وسيواجه الماتادور في الدور نصف النهائي، منتخب فرنسا بيونيو/حزيران المقبل.