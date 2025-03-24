مواجهات من العيار الثقيل بنصف نهائي الأمم الأوروبية بعد ليلة مجنونة

2025-03-24 03:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُسدل الستار على الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، مساء الأحد، بعد إقامة مباريات الإياب والتي شهدت اثارة كبيرة.

حيث تأهل الفائزون الأربعة وهم منتخبات ألمانيا، البرتغال، إسبانيا وفرنسا.

وجاء ذلك بعد تأهل ألمانيا على حساب إيطاليا، والبرتغال أمام الدنمارك، وإسبانيا على حساب هولندا، وفرنسا أمام كرواتيا.

وضرب المنتخب الألماني موعداً أمام نظيره البرتغالي في نصف النهائي، فيما سيلتقي منتخب فرنسا أمام نظيره الإسباني.

تقام الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية (نصف النهائي والنهائي ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث)، في الفترة من 4 إلى 8 يونيو/حزيران المقبل.

وتُلعب مباراتا نصف النهائي يوم 4 يونيو، في حين تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث يوم 8 يونيو.

وتقام منافسات الدور نصف النهائي والنهائي لدوري الأمم الأوروبية في ألمانيا من مباراة واحدة، وتم اختيار ملعبي "أليانز أرينا" في ميونخ و"إم إتش بي أرينا" في شتوتغارت لاستضافة المباريات الأربع.

تمكن منتخب البرتغال من تعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام الدنمارك، ليفوز في لقاء العودة بخماسية عريضة، ويتأهل في المجموع بنتيجة 5-3.

كما حسم التعادل مباراة إسبانيا وهولندا، حيث انتهى وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3.

وكان لقاء الذهاب في هولندا انتهى بالتعادل 2-2، ليضطر الفريقان إلى الاحتكام لضربات الترجيح، والتي رجحت في النهاية كفة إسبانيا بعد فوزها بنتيجة 5-4.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب فرنسا على ضيفه الكرواتي بنتيجة 2-0.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، حيث تبادل كل منهما الفوز بنفس النتيجة، بعدما فازت كرواتيا ذهابا على أرضها 2-0 أيضاً.

وفي ركلات الترجيح، تمكن المنتخب الفرنسي من حسم التأهل لصالحه بعد الفوز بنتيجة 5-4.