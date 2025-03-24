استقرار اسعار النفط وسط ترقب محادثات روسيا وأوكرانيا

2025-03-24 08:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لآفاق محادثات وقف إطلاق النار الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة واردات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات، أو 0.1%، إلى 72.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات، أو 0.1%، إلى 68.23 دولارًا.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران وأحدث خطة إنتاج من مجموعة أوبك+ مما أثار توقعات بتشديد الإمدادات.

وسيسعى وفد أميركي إلى تحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار في البحر الأسود ووقف أوسع للعنف في الحرب في أوكرانيا عندما يجتمع لإجراء محادثات مع مسؤولين روس يوم الاثنين، بعد مناقشات مع دبلوماسيين من أوكرانيا يوم الأحد.

وأصدرت أوبك+ - منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بما في ذلك روسيا - يوم الخميس جدولا جديدا لسبع دول أعضاء لإجراء المزيد من تخفيضات إنتاج النفط للتعويض عن الضخ فوق المستويات المتفق عليها، وهو ما سيتجاوز زيادات الإنتاج الشهرية التي تخطط المجموعة لتطبيقها الشهر المقبل.

ويراقب المشاركون في السوق أيضًا تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة المتعلقة بإيران والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تتراجع شحنات النفط الإيرانية إلى الصين في الأمد القريب بعد عقوبات أمريكية جديدة على مصفاة وناقلات نفط، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن، لكن التجار قالوا إنهم يتوقعون أن يجد المشترون حلولا بديلة للحفاظ على تدفق بعض الكميات على الأقل.