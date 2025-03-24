النقل: نصف مليون مسافر على متن الطائر الأخضر خلال كانون الثاني وشباط الماضيين

2025-03-24 09:30:10 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت وزارة النقل أكثر من نصف مليون مسافر على متن طائرات الخطوط الجوية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، فيما أعدت خطة لتدريب طواقمها لكشف حالات الاتجار بالبشر. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن الخطوط الجوية نجحت بتسجيل أرقام قياسية جديدة في أعداد الرحلات والمسافرين إلى مختلف الوجهات المحلية والدولية خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، إذ بلغ العدد 578 ألفاً و338 مسافراً. وأضاف أن الخطوط الجوية بدأت العام 2025 بخطة تشغيلية طموحة تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب توسيع شبكة الوجهات. وبين الصافي أن الوزارة ستعمل على إدراج شعار وزارة الهجرة والمهجرين لا للهجرة غير الشرعية كرامتك في بلدك على تذاكر السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة لتعزيز وعي المسافرين والملاكات الجوية، مع الاهتمام بوضع خطة لمكافحة الإتجار بالبشر من خلال تدريب الموظفين على كيفية اكتشاف الحالات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام