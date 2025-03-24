النفط العراقي يحافظ على ارتفاعه فوق الـ73 دولارا للبرميل

2025-03-24 09:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حافظت أسعار النفط العراقي، اليوم الاثنين (24 آذار 2025)، على ارتفاعها فوق الـ73 دولارا للبرميل خلال تعاملات بداية الأسبوع في السوق العالمية.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة المتوسط 73.09 دولارا للبرميل، بينما سجل الثقيل 70.04 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 2.24+ لكلاهما.

كما أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 71.92 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 68.14 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.18- و 0.14- على التوالي.

المصدر: بغداد اليوم + مواقع