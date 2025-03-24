2025-03-24 09:36:04 - المصدر: ايشان

نددت كوريا الشمالية اليوم الاثنين بالمناورات العسكرية السنوية الأخيرة المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، محذرة من أنها ستواصل تعزيز قوتها الضاربة. وأصدر معهد نزع السلاح والسلام في الخارجية الكورية الشمالية هذا التنديد بعد أن اختتمت سيئول وواشنطن يوم الخميس مناورات “درع الحرية” السنوية التي استمرت 11 يوما. ووصفت كوريا الشمالية المناورات بأنها “بروفة حرب […]

ظهرت المقالة كوريا الشمالية تحذر: مناورات الحلفاء “بروفة حرب نووية” وسنرد بقوة ساحقة أولاً على ايشان.



