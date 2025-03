شرطة ذي قار تلقي القبض على متهم بالإرهاب في قضاء الشطرة

2025-03-24 09:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تمكنت شرطة ذي قار من القبض على متهم بالإرهاب شمال الناصرية في قضاء الشطرة. وأوضح مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية أن المتهم تم اعتقاله وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.واشار، إلى أن الإجراءات القانونية قد اتُخذت بحق المتهم، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ...

