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› فيديو | دمار هائل بمستشفى ناصر في خان يونس
فيديو | دمار هائل بمستشفى ناصر في خان يونس
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2025-03-24 10:20:02 - المصدر: قناة العربية
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