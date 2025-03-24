2025-03-24 11:00:04 - المصدر: ايشان

تستعد لجنة الصحة والبيئة النيابية لعرض التعديل الرابع لقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 خلال جلسة البرلمان المقررة اليوم الإثنين، في خطوة تهدف إلى إعادة النظر في إلزامية تعيين خريجي كليات الطب والصيدلة والتمريض وبعض التخصصات الصحية الأخرى، بما ينسجم مع احتياجات المؤسسات الصحية الفعلية. وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح لصحيفة “الصباح”، […]

ظهرت المقالة البرلمان يناقش تعديل قانون التدرج الطبي: فرص التوظيف ليست مضمونة بعد 2025 أولاً على ايشان.



