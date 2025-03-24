وطني الشاطئية يخسر مباراته الثالثة في نهائيات آسيا
2025-03-24 13:00:39 - المصدر: واع
بغداد - واع
خسر منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية مباراته الثالثة، في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها مدينة باتايا التايلاندية، أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المنافسة القارية.
واحتل منتخبنا المركز الأخير لسلم ترتيب المجموعة من دون نقاط.
خسر منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية مباراته الثالثة، في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها مدينة باتايا التايلاندية، أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المنافسة القارية.
واحتل منتخبنا المركز الأخير لسلم ترتيب المجموعة من دون نقاط.