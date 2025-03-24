2025-03-24 13:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، يوم الاثنين، انطلاقعملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء، فيما أكدت أن عملية التحديث ستستمرلمدة شهر واحد.

وقالت جمانة الغلاي، في توضيح صوتي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلسالمفوضين قرر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء والذي يصادف 25 آذارالحالي"، مبينة أن "العملية ستستمر لمدة شهر واحد وتتضمن تسجيل الناخبينلأول مرة والحذف والاستحداث، فضلاً عن تسجيل النازحين والقوات الأمنية".

وأضافت الغلاي، أن "المفوضية تستقبل الناخبين في 1079 مركزاً متخصصاًمنتشراً في عموم المحافظات العراقية"، مشيرة إلى أن "الوثائق المطلوبةلإجراء حالات التحديث هي البطاقة البايومترية، بالاضافة إلى البطاقة الوطنية أوصورة قيد للذين لم يستلموا البطاقة الوطنية لغاية الآن، أو الاعتماد على هويةالأحوال المدنية وشهادة الجنسية، فضلاً عن بطاقتي السكن والتموينية".

وعن حالات التغيير في سجل الناخبين، أشارت الغلاي، إلى أن "الناخبيحتاج إلى البطاقة الوطنية أو صورة قيد أو الاعتماد على هوية الأحوال المدنيةوشهادة الجنسية، فضلاً عن بطاقة السكن على ان تكون صادرة ما بعد العام 2020، اضافةإلى البطاقة التموينية لكل محافظة".

أما بخصوص نقل سجل الناخب من محافظة إلى أخرى، أوضحت أن "المستمسكاتالمطلوبة فهي نفس الوثائق"، مضيفة أن "عملية نقل الزوجة إلى محافظةزوجها تحتاج إلى الأوراق الثبوتية فقط".

وتابعت الغلاي، حديثها بالقول إن "تغيير ونقل سجل الأولاد غيرالمتزوجين من محافظة إلى أخرى تكون ضمن محل سكن الأب وفي حال وفاته يلتحقونبمحافظة سكن الأم"، مشيرة إلى أن "الناخب يستطيع تغيير أي معلومات في بطاقتهالبايومترية حتى أسمه الثلاثي، لكن لابد من قرار قضائي يتيح ذلك".

كما أشارت الغلاي، إلى أن "المستمسكات المطلوبة لحذف الأسماء من سجلالناخبين نفسها الوثائق بالاضافة إلى شهادة وفاة على ان تقدم من أشخاص الدرجةالأولى"، مؤكدة أن "النازحين يسجلون في مخيمات النازحين حصراً باستثناءنازحي قضاء سنجار فيمكن تسجيلهم داخل وخارج المخيمات وفقاً لبيانات وزارة الهجرةوالمهجرين".

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