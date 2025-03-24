2025-03-24 13:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم غد الثلاثاء.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس المفوضين، وردت لـ"بغداد اليوم"، إنه "قرر انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين يوم الثلاثاء الموافق 25 آذار الحالي".

وأضافت أن "عملية التحديث ستستمر لمدة شهر كامل، لإجراء حالات التحديث من التسجيل لأول مرة والإضافة والتصحيح والتغيير والحذف وتسجيل النازحين وأيضا تسجيل القوات الأمنية".

وأدناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم":











