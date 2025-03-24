ليفربول وتوتنهام يهددان خطط برشلونة

2025-03-24 13:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تلقى نادي برشلونة، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، تهديدًا من ليفربول وتوتنهام، على إحدى الصفقات التي استقر عليها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت وسائل إعلام، أن "جوناثان تاه مدافع باير ليفركوزن، قرر التوقيع مجانا لصالح البارسا في صيف 2025"، مشيرةً الى أن "عقد جوناثان تاه، البالغ من العمر 29 عاما، مع باير ليفركوزن، ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وأضافت أن "تاه رفض تجديد عقده مع ليفركوزن أكثر من مرة، من أجل اللعب تحت قيادة مدرب البارسا، هانز فليك، والذي سبق وأن أشرف عليه في المنتخب الألماني، موضحةً أن "برشلونة يحتاج أيضًا لإعادة تنظيم خط الدفاع، الذي يضم حاليًا 6 مدافعين، قبل التوقيع مع جوناثان تاه".

ويشار الى أن "عقود أندرياس كريستنسين وإريك جارسيا، تنتهي في 2026، بينما يملك رونالد أراوخو، بندًا، يسمح له بالرحيل خلال فترة معينة في تموز المقبل، مقابل قيمة أقل من الشرط الجزائي المتفق عليه.

ورغم استعداد تاه لانتظار برشلونة حتى يحدد موقفه، فإن اللاعب يواصل تلقي العروض، وكان آخرها من ليفربول وتوتنهام.

المصدر: وكالات